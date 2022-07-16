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الصباح الفني

مهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬بطنجة‭ ‬ينهي‭ ‬الغياب

منذ دقيقتين
من‭ ‬فعاليات‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬المهرجان‭                     (‬خاص‭) ‬
سيعود‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفلام‭ ‬منتجة‭ ‬منذ‭ ‬2020 ينهي‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للفيلم‭ ‬بطنجة،‭ ‬فترة‭ ‬الغياب‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وتقرر‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬22‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭.‬ وقال‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬المهرجان‭ ‬والذي‭ ‬ستستمر‭ ‬فعالياته‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬22‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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