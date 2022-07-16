الصباح الفني
مهرجان الفيلم بطنجة ينهي الغياب
سيعود إلى جمهوره شتنبر المقبل بمشاركة أفلام منتجة منذ 2020 ينهي المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، فترة الغياب التي فرضت عليه بسبب جائحة فيروس كورونا، وتقرر إعادته إلى جمهوره وتنظيم الدورة 22 ابتداء من 16 شتنبر المقبل. وقال المركز السينمائي المغربي إن برنامج المهرجان والذي ستستمر فعالياته إلى غاية 22 منأكمل القراءة »
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