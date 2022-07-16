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الرباعي في “الشياكة” طرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على “يوتيوب” بعنوان “الشياكة” من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري. وسبق أن طرح الرباعي منذ فترة أغنية “سلملي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي. وكانت آخر حفلات النجم صابر الرباعي في مصر ضمنأكمل القراءة »
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