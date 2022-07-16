ملف الصباح
مولاي عبد السلام… تبرك وتجارة
يقطع الراغبون في زيارته مسافات مهمة للوصول إلى الجبل الذي يوجد به مرقده… يقصده المريدون والزوار من مدن مختلفة وجهات شتى… إنه الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش الذي يتحول “جبل العلم” حيث يوجد ضريحه، إلى مزار سنوي، يحج إليه الآلاف من الزائرين للتبرك وعيش الأجواء الروحانية التي تسودأكمل القراءة »
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