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حوادث

“بزناس” يطعن دركيا

منذ دقيقة واحدة
الضحية نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط واستنفار أمني لإيقاف الجاني أسفرت عملية تدخل أمني لعناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بكيسر إقليم سطات، مساء الأربعاء الماضي، لإيقاف مروج مخدرات مبحوث عنه، عن إصابة دركي بطعنة خطيرة بالسلاح الأبيض. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن الاعتداء علىأكمل القراءة »


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