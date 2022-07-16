وطنية
محاسبة المنتخبين في دجنبر
الداخلية تخضع الجماعات الترابية لافتحاص سنوي يختبر نجاعة الأداء وحجم الأهداف المحققة وضعت المديرية العامة للجماعات المحلية رقاب المنتخبين تحت سيف محاسبة سنوية، في إطار ما أطلقت عليه اسم لوحة قيادة البرنامج الإستراتيجي، الذي تم الكشف عن تفاصيله قبيل مغادرة الوالي مدير عام المديرية المذكورة، خالد سفير، المعين الأربعاء الماضي،أكمل القراءة »
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