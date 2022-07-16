“Strong 12 ” يتصدر المشاهدة على “نتفليكس” يعيش الممثل الأسترالي “كريس هيمسورث” أفضل فترات حياته هذا الصيف، حيث يتصدر شباك التذاكر هذا الشهر مع فيلمه “Thor: Love and Thunder” ، كما كشفت “نتفليكس” النقاب عن فيلمه الجديد “Spiderhead”، وأنهى كذلك تصوير فيلم “Extraction 2″، وهو تكملة للنسخة الأصلية التي عرضتأكمل القراءة »
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