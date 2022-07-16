ملف الصباح
دور سياسي واقتصادي
هدأت النفوس المريضة وحلت مشاكل وهمية وربح منها التجار بدعم من الدولة تحظى العديد من “المواسم” التي تقام في مختلف المدن والبوادي، بدعم مالي كبير من قبل الدولة، ويعتبر تنظيمها بمثابة عرس واحتفال سنوي، يحج إليها آلاف المغاربة بمن فيهم المهاجرون، الذين يقطعون آلاف الكليومترات، لأجل المشاركة فيها والاستمتاع بلحظاتأكمل القراءة »
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