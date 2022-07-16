وطنية
الحليمي: الأسعار مستمرة في الارتفاع
قال إن القدرة الشرائية للأسر ستنخفض بـ 5.1 في المائة في 2022 أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن أسعار السلع ستسجل مستويات عالية في المستقبل، بمعنى أنه لا ينتظر أن تنخفض في الأشهر المقبلة وحتى في 2023، مشيرا إلى أن تحسن أداء الاقتصاد الوطني، رهين بتحسن شركائه الدوليين، خاصةأكمل القراءة »
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