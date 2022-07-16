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اذاعة وتلفزيون

“الأولى” توقف “صناع الفرجة”

منذ دقيقة واحدة
برنامج بث لأزيد من 13 سنة غاب عن شبكتها منذ شهرين أوقفت قناة “الأولى” بث البرنامج الوثائقي “صناع الفرجة” من إعداد الحسين العمراني وإخراج العربي توتو، إذ غاب عن شاشتها منذ حوالي شهرين. وأكدت مصادر ل”الصباح” أن توقف “صناع الفرجة” جاء بشكل مفاجئ، كما لم يتم الكشف عن أسبابه، لكنأكمل القراءة »


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