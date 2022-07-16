حوادث
الإعدام لقاتل زهير بآسفي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، التي يرأسها عبد المجيد اشميمو بمحكمة الاستئناف بآسفي، عصر أول أمس (الخميس)، بإدانة مرتكبي جريمة قتل الشاب زهير وتقطيع جثته أمام جموع المواطنين بحي اعزيب الردعي، بإدانة المتهم الرئيسي بالإعدام، في حين تم الحكم على شريكيه ب 30 سنة سجنا نافذا وتعويض مالي لأسرة الضحية زهير.أكمل القراءة »
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