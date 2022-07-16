وطنية
استصدار وثائق لتبييض أموال تهريب الأخطبوط
حذر مهنيون في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، من تداعيات مقرر وزاري جديد يتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط بشمال منطقة سيدي الغازي. وقال المهنيون أنفسهم إن صدور القرار الوزاري، بمثابة فتح الباب أمام شبكات التهريب، التي بدأت تستعد لاستصدار قرارات الصيد في المناطق المسموح بها وتوجيهها إلى الجنوب، حيثأكمل القراءة »
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