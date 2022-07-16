حوادث
الهواتف لحسم شبهات مكالمة القضاة
اتفاق على تفادي التأجيج والثقة في جدية الأبحاث بعد اجتماع المحامين مع ممثلي السلطة القضائية واصل مفتشو المفتشية العامة للسلطة القضائية، أمس (الجمعة)، لليوم الرابع على التوالي، أبحاثهم مع القضاة المعنيين بالتسجيل الصوتي المسرب، إذ ينتظر أن تنتهي الأبحاث في مطلع الأسبوع المقبل، لوضع تقرير حولها أمام الرئيس المنتدب للسلطةأكمل القراءة »
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