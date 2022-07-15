fbpx
أســــــرة

فقر‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬المضاعفات

منذ 23 ثانية
عبد‭ ‬الإله‭ ‬المدني‭                  (‬خاص‭)‬
البروفيسور‭ ‬المدني‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬لتجنب‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبد‭ ‬الاله‭ ‬المدني،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال،‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الأطفال‭ ‬يجهلون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬يجب‭ ‬اتباعه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يأكلون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وأي‭ ‬شيء،‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬الشهية‭. ‬ وأوضح‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.