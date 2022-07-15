أســــــرة
فقر الدم من المضاعفات
البروفيسور المدني حذر من الحلويات لتجنب فقدان الشهية قال البروفيسور عبد الاله المدني، اختصاصي في الأمراض العصبية عند الأطفال، إن أغلب الأطفال يجهلون أن هناك نظاما غذائيا يجب اتباعه، من أجل ذلك قد يأكلون في أي وقت وأي شيء، ما يسبب اضطرابات الشهية. وأوضح المدني في حوار مع “الصباح”أكمل القراءة »
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