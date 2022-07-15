وطنية
تدابير لتنظيم شؤون اليهود المغاربة
أعلن المغرب عن مجموعة من التدابير المتعلقة بتنظيم الطائفة اليهودية بالمغرب، وعلى رأسها تأسيس مجلس وطني للطائفة، «يتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة»، و»تنبثق عنه لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة»، حسب ما جاء في بلاغأكمل القراءة »
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