أســــــرة
نصيحة :أطعمة مهمة
يؤكد الأطباء أهمية إدراج مجموعة من العناصر الغذائية ضمن النظام الغذائي للأطفال، الذين يعانون اضطراب الشهية، ومن بينها الأطعمة الغنية بفيتامين “ب 12”. وأثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين فقدان الشهية ونقص فيتامين “ب 12” بالجسم، ولهذا يجب تقديم الأطعمة التي تحتوي عليها للطفل، مثل الحليب ومشتقاته والبيض والأسماك ولحمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا