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أســــــرة

نصيحة‭ :‬أطعمة‭ ‬مهمة

منذ 21 ثانية
اختيار‭ ‬أنواع‭ ‬غنية‭ ‬بالفيتامين‭ "‬د‭"           (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أهمية‭ ‬إدراج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬للأطفال،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬اضطراب‭ ‬الشهية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامين‭ “‬ب‭ ‬12‭”.‬ وأثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬ونقص‭ ‬فيتامين‭ “‬ب‭ ‬12‭” ‬بالجسم،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬عليها‭ ‬للطفل،‭ ‬مثل‭ ‬الحليب‭ ‬ومشتقاته‭ ‬والبيض‭ ‬والأسماك‭ ‬ولحم‭أكمل القراءة »


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