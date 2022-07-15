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الصباح الفني

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منذ 27 ثانية
اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬مومياء‭ ‬حامل كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬مومياء‭ ‬مصرية‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ماتت‭ ‬بسبب‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬السرطان‭.‬‮ ‬ووفق‭ ‬صحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭” ‬البريطانية،‭ ‬أجرى‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬بولونيا‭ ‬مسحا‭ ‬لجمجمة‭ ‬المومياء‭ ‬المصرية،‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفوا‭ ‬علامات‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬في‭ ‬العظام‭.‬‮ ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬سرطان‭ ‬البلعوم،‭ ‬خلص‭ ‬العلماء‭أكمل القراءة »


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