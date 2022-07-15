الصباح الفني
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اكتشاف أول مومياء حامل كشفت دراسة جديدة أن أول مومياء مصرية حامل في العالم ماتت بسبب نوع نادر من السرطان. ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجرى الباحثون في بولونيا مسحا لجمجمة المومياء المصرية، عندما اكتشفوا علامات غير عادية في العظام. وعلى غرار تلك الموجودة في المرضى الذين يعانون سرطان البلعوم، خلص العلماءأكمل القراءة »
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