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خاص

جغرافية البيضاء… المجال والأنساب

منذ 37 ثانية
كتاب للغندور يستعيد أصول أحياء ومناطق العاصمة الاقتصادية من خلال العائلات صدر حديثا كتاب للباحث عبد المجيد الغندور بعنوان “الدار البيضاء.. النشأة والأنساب” استعاد فيه جانبا غير مطروق في تاريخ الدار البيضاء، وهو المجال المتعلق بأنساب العائلات الكبرى التي كانت تقطن وتعمر فضاء المدينة والمجال الفلاحي المحيط بها، قبل أنأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية



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