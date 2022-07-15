الصباح الفني
اليحياوي تغني للبؤات
اختيرت المغنية دعاء اليحياوي، لتقديم أغنية ضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة حاليا في المغرب، تتغنى فيها بالمنتخب المغربي النسوي. وقالت اليحياوي إنها سعيدة بتمثيل المغرب، وتقديم عمل فني مهم لمناسبة كأس أمم افريقيا للسيدات، وكتبت على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، “ستوري” جاء فيه “كان لي الشرف لاختياري منأكمل القراءة »
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