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الصباح الفني

اليحياوي‭ ‬تغني‭ ‬للبؤات

منذ 29 ثانية
دعاء اليحياوي
اختيرت‭ ‬المغنية‭ ‬دعاء‭ ‬اليحياوي،‭ ‬لتقديم‭ ‬أغنية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬للسيدات‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬تتغنى‭ ‬فيها‭ ‬بالمنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬النسوي‭.‬ وقالت‭ ‬اليحياوي‭ ‬إنها‭ ‬سعيدة‭ ‬بتمثيل‭ ‬المغرب،‭ ‬وتقديم‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬مهم‭ ‬لمناسبة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬افريقيا‭ ‬للسيدات،‭ ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ “‬ستوري‭” ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬كان‭ ‬لي‭ ‬الشرف‭ ‬لاختياري‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية



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