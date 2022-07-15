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“بي تي إس” على “ديزني بلس”
أعلنت شركة “والت ديزني” عن التوصل إلى اتفاق لعرض مسلسل وثائقي وحفل موسيقي لفرقة “البوب” الكورية “بي تي إس” على منصة البث “ديزني بلس”. وسيبدأ بث المسلسل، حسب وكالة الأنباء “رويتزر”، على المنصة السنة المقبلة، ويشمل أعمالا موسيقية ومقاطع فيديو للفرقة الكورية الجنوبية من الأعوام التسعة الماضية. وذكرت ديزني أنأكمل القراءة »
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