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“بي تي إس” على “ديزني بلس”

منذ 19 ثانية
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: BTS perform onstage during the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
أعلنت شركة “والت ديزني” عن التوصل إلى اتفاق لعرض مسلسل وثائقي وحفل موسيقي لفرقة “البوب” الكورية “بي تي إس” على منصة البث “ديزني بلس”. وسيبدأ بث المسلسل، حسب وكالة الأنباء “رويتزر”، على المنصة السنة المقبلة، ويشمل أعمالا موسيقية ومقاطع فيديو للفرقة الكورية الجنوبية من الأعوام التسعة الماضية. وذكرت ديزني أنأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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