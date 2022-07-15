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هومي‭ ‬ينتصر‭ ‬على‭ ‬تيار‭ ‬الحافي

منذ 30 ثانية
تعيينه‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬والغابات‭ ‬يخيف‭ ‬جيوب‭ ‬المقاومة‮ ‬ لم‭ ‬تخب‭ ‬توقعات‭ ‬الغابويين،‭ ‬وجل‭ ‬أبناء‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬والغابات،‭ ‬الذين‭ ‬ظلوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬تعيين‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬هومي،‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاءهم‭ ‬النبأ‭ ‬اليقين‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬المنعقد‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بالقصر‭ ‬الملكي‭ ‬بالرباط‭ ‬برئاسة‭أكمل القراءة »


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