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هومي ينتصر على تيار الحافي
تعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات يخيف جيوب المقاومة لم تخب توقعات الغابويين، وجل أبناء قطاع المياه والغابات، الذين ظلوا ينتظرون تعيين عبد الرحيم هومي، مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى أن جاءهم النبأ اليقين خلال اجتماع المجلس الوزاري، المنعقد أول أمس (الأربعاء)، بالقصر الملكي بالرباط برئاسةأكمل القراءة »
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