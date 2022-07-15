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اذاعة وتلفزيون

الطرابلسي تقدم رواية جديدة

منذ 20 ثانية
قدمت بهاء الطرابلسي الكاتبة والصحافية، أخيرا، رواية جديدة بعنوان “حوار سعيد مع صديق ميت”، بمبادرة من نادي التنشيط العلمي والثقافي لجمعية أبي رقراق. وأوضحت الطرابلسي في تصريحات صحافية أن الرواية تحكي قصة امرأة من القرن الحادي والعشرين، حريصة على التحكم في كل جوانب حياتها، وتعتقد أن الإرادة والعزيمة تكفيان للنجاحأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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