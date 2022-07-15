الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا في “تويتر”: “المحترم حتى في عداواته يؤتمن، وعديم الاحترام حتى في صداقاته لا يؤتمن “. بن هلال قال الكاتب الكويتي نواف مسفر بن هلال في “تويتر” :”على قدر الشتائم تأتي المغانم”. كيداري كتبت الممثلة جيهان كيداري تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “لقد جعلتني أحبك بشكلأكمل القراءة »
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