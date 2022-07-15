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الصباح الفني

قالوا

منذ 22 ثانية
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬المحترم‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عداواته‭ ‬يؤتمن،‭ ‬وعديم‭ ‬الاحترام‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬صداقاته‭ ‬لا‭ ‬يؤتمن‭ “.‬ بن‭ ‬هلال قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الكويتي‭ ‬نواف‭ ‬مسفر‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” :”‬على‭ ‬قدر‭ ‬الشتائم‭ ‬تأتي‭ ‬المغانم‭”.‬ ‮ ‬كيداري كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬جيهان‭ ‬كيداري‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لقد‭ ‬جعلتني‭ ‬أحبك‭ ‬بشكل‭أكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية



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