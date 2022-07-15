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الرياضة

تأهل تاريخي للبؤات إلى المونديال

منذ 19 ثانية
المنتخب النسوي أول فريق عربي يصل إلى كأس العالم في ليلة تألق فيها الجمهور المغربي تواصل الكرة المغربية حصد النتائج الايجابية هذا الموسم، بتأهل المنتخب الوطني النسوي إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بأستراليا ونيوزيلندا السنة المقبلة، باعتباره أول منتخب عربي يتمكن من بلوغ المونديال، بعد أن مضى أقل منأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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