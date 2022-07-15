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أســــــرة

رقم: 6 خطوات

منذ 17 ثانية
شرب‭ ‬الماء‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬الأكل‭    (‬خاص‭)‬
ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬باتباع‭ ‬ست‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬شهية‭ ‬الطفل،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬اضطرابا،‭ ‬أولاها‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬شربه‭ ‬الماء‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬أي‭ ‬وجبة‭ ‬بحوالي‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭. ‬وثاني‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحببة‭ ‬إلى‭ ‬الطفل‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬متنوعة‭. ‬أما‭ ‬ثالث‭أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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