أســــــرة
رقم: 6 خطوات
ينصح الأطباء باتباع ست خطوات من أجل فتح شهية الطفل، الذي يعاني اضطرابا، أولاها الحرص على شربه الماء قبل تناول أي وجبة بحوالي نصف ساعة. وثاني خطوة مهمة تتجلى في الحرص على تقديم أنواع مختلفة من الأطعمة المحببة إلى الطفل والتي يجب أن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة. أما ثالثأكمل القراءة »
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