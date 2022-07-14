fbpx
خاص

سيدي بوزيد… ذروة قبل الأوان

منذ 5 دقائق
توافد كبير من قبل المصطافين هربا من الحرارة بات مألوفا أن يصل شاطئ سيدي بوزيد ذروة جذبه للمصطافين خلال غشت، لكن التوافد الكبير عليه مباشرة بعد عيد الأضحى ، خرق هذه العادة، فخلال نهاية الأسبوع ضاق المصطاف بما رحب، بسبب موجة الحرارة المرتقبة التي تجتاح بلادنا خلال هذه الأيام، ولمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.