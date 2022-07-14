خاص
سيدي بوزيد… ذروة قبل الأوان
توافد كبير من قبل المصطافين هربا من الحرارة بات مألوفا أن يصل شاطئ سيدي بوزيد ذروة جذبه للمصطافين خلال غشت، لكن التوافد الكبير عليه مباشرة بعد عيد الأضحى ، خرق هذه العادة، فخلال نهاية الأسبوع ضاق المصطاف بما رحب، بسبب موجة الحرارة المرتقبة التي تجتاح بلادنا خلال هذه الأيام، ولمأكمل القراءة »
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