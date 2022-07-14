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حوادث

ترحيل 25 مهاجرا إلى بلدانهم

منذ دقيقتين
الاقتحام‭ ‬انتهى‭ ‬بحادث‭ ‬مأساوي ‭(‬أرشيف‭)‬
أوقفوا بمدخل طنجة في طريقهم نحو سبتة لتنفيذ عمليات اقتحام جماعي أحال قسم الهجرة بولاية أمن طنجة، الاثنين الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، 25 مواطنا يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في الهجرة السرية والاتجار في البشر، وجرى إيقافهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء وأدوات ومعداتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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