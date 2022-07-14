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خاص

المهدية… الكل في الشاطئ

منذ دقيقتين
تنفس سكان القنيطرة والمناطق المجاور الصعداء، بإعادة فتح شاطئ المهدية أمام الراغبين في الاستجمام، بعدما ظل مغلقا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد،، رغم رفع الحظر عنه بشكل تدريجي، الصيف الماضي. ويكاد يكون الصيف الجاري استثناء، من حيث كثرة المصطافين، الذين حجوا من مختلف المدن المجاورة للقنيطرة، وأوربا للاستجمام بشاطئ المهديةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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