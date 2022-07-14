خاص
تحلية مياه البحر… المرحلة التجريبية
انطلقت من محطة اشتوكة وبلغت تكلفتها 4.4 ملايير درهم لسقي 15 ألف هكتار كشف نورالدين كسى، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، عن انطلاق المرحلة التجريبية لاستعمال مياه وحدة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة ضواحي أكادير، في استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعمال مياه المحطة في سقي الأراضي الفلاحية بسهلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا