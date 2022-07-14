خاص
شاطئ المضيق… متنفس التطوانيين
موجة الحرارة عجلت بازدحام بـ “الرينكون” بتزامن مع موجة الحرارة التي طبعت أيام عطلة عيد الأضحى، شكل شاطئ المضيق وجهة مفضلة للكثير من سكان “الرينكون” وضواحيها، بل إن المدينة عرفت منذ الجمعة الماضي وقبل يومين من العيد وصول المصطافين الذين يفضلون هذه المدينة لقضاء العطلة الصيفية. فعلى غرار باقي مدنأكمل القراءة »
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