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مفتشون يتعقبون مسار مكالمة القضاة

منذ 9 دقائق
الرئيس المنتدب عازم على التطهير واجتماع للمحامين مع عبد النباوي والداكي باشر كبار مفتشي المفتشية العامة التابعة للسلطة القضائية، منذ أول أمس (الثلاثاء)، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مهامهم وفق أوامر الرئيس المنتدب، المتعلقة بالتكليف بالأبحاث والتحريات في المادة التأديبية، المنصوص عليها في ظهير المفتشية العامة. وتسير الأبحاث بسرعة وفعالية، للوقوف علىأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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