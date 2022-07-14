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تنقيلات همت 4400 دركي
شملت الدرك الحربي ومراكز قضائية واستعلامات ومصالح مركزية أبرقت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مختلف القيادات الجهوية والسريات على الصعيد الوطني، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بلوائح تنقيلات شملت حوالي 4400 دركي من قياد المراكز الترابية والبحرية والقضائية وفرقة كوكبات الدراجات النارية والاستعلامات العامة، والعناصر التي تشتغل بهذه المراكز من رتبأكمل القراءة »
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