أخبار الصباح

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< انتحار حاول تاجر الانتحار من فوق بناية سوق "الصالحين" الجديدة بسلا، صباح أمس (الأربعاء)، تزامنا مع الإعلان عن تدشين ملكي للفضاء التجاري، ما تسبب في حالة استنفار أمني. وحضر عمر تويمي، عامل المدينة، لإقناع التاجر بالعدول عن فكرته. وفور نزوله، اقتيد نحو مقر للأمن قصد التحقيق في مزاعم حرمانهأكمل القراءة »
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