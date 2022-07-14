خاص
الشواطئ… ملاذ الهاربين من الحرارة
إقبال كبير عليها في أيام ما بعد العيد هربا من درجات حرارة تجاوزت الأربعين وجد العديد من المواطنين ضالتهم في الشواطئ، بعد أن تجاوزت درجة الحرارة الأربعين في بعض المدن، إذ عرفت الأيام التي تلت العيد إقبالا كبيرا على الشواطئ التي امتلأ بعضها عن آخره. “الصباح” تنقل قراءها عبر ربورتاجاتأكمل القراءة »
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