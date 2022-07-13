fbpx
أســــــرة

 أفكار شبابية لتسريح الشعر القصير

منذ 5 دقائق
  لا تقوى الكثير من النساء على قص شعورهن، لكن يمكن تجربة الأمر، واختيار إطلالات مختلفة، وفي الوقت نفسه عملية.  ومن المشاكل التي يمكن أن تواجه صاحبات الشعر القصير، العثور على أفكار لتسريحات مختلفة. وينصح خبراء الموضة، ذوات الشعر القصير، بصبغ شعرهن بلونين مختلفين، إذ يكون الأسود هو السائد والبنفسجي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.