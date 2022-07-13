أســــــرة
أفكار شبابية لتسريح الشعر القصير
لا تقوى الكثير من النساء على قص شعورهن، لكن يمكن تجربة الأمر، واختيار إطلالات مختلفة، وفي الوقت نفسه عملية. ومن المشاكل التي يمكن أن تواجه صاحبات الشعر القصير، العثور على أفكار لتسريحات مختلفة. وينصح خبراء الموضة، ذوات الشعر القصير، بصبغ شعرهن بلونين مختلفين، إذ يكون الأسود هو السائد والبنفسجي،أكمل القراءة »
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