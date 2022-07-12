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عيد الكبير بصيغة المتعدد
أجواء وطقوس مختلفة تعكس التنوع الثقافي والموروث الشعبي بمناطق المغرب احتفى المغاربة بعيد الأضحى وفق الطقوس والعادات نفسها المتوارثة منذ أجيال، رغم بعض التغييرات الطفيفة التي يمكن أن تطرأ على بعض التفاصيل، بسبب التطور البشري الطبيعي. وشكلت المناسبة، فرصة لإحياء الرحم والتقارب بين العائلات والأسر، إذ يفضل عدد من المواطنينأكمل القراءة »
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