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مجتمع

ابتزاز الأسر بالشهادات مقابل رسوم التمدرس

منذ 20 ثانية
تحولت شهادات الباكلوريا وبيان النتائج ومستخرج النقط إلى وسائل ابتزاز في يد مؤسسات التعليم الخاص لإجبار آباء وأولياء التلاميذ على أداء واجبات يوليوز، رغم أن الدراسة انتهت، بالنسبة إلى هذه الفئة من التلاميذ، بعد امتحانات الباكلوريا، أي قبل متم يونيو الماضي، علما أن الموسم الدراسي انطلق في أكتوبر 2021، بدلأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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