خاص
تطوانيون يحافظون على طقوس الأجداد
عاشت تطوان، احتفاء بـ “العيد الكبير” أجواء من “الاستنفار” الذي يشارك فيه الجميع. فمع مطلع صباح العيد، ظهرت ملامح الاحتفاء جلية في الأحياء الشعبية، حيث يشارك الشباب والفتيان أسرهم في تهييئ الأضحية وذبحها، وفق الطريقة التي ورثها الأبناء عن الآباء. وفي هذا السياق صرح “خالد.ع” أن “احتفاءه بعيد الأضحى لاأكمل القراءة »
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