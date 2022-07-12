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خاص

الفرح يعود إلى الحسيمة

منذ 40 ثانية
شهد إقليم الحسيمة انتعاشا اقتصاديا قبل عيد الأضحى، جراء العودة المكثفة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر بعد غياب طويل، بسبب التداعيات الصحية. من جانبهم، فضل العديد من المواطنين المتحدرين من المنطقة، العاملين بمختلف المدن المغربية، قضاء المناسبة الدينية مع الأهل والأحباب بالحسيمة، ما جعل المدينة مكتظة بالسكان بشكل نسبي علىأكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية



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