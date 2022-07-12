خاص
أطنان من الأزبال بطنجة
تحدى شباب بطنجة قرار المجلس الجماعي للمدينة، القاضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بالأحياء والساحات العمومية، وقاموا، مباشرة بعد عملية النحر، بنصب عشرات البراميل وسط تجمعات سكنية لممارسة هذا “التقليد السنوي” بطريقتهم الاعتيادية، وأوقدوا النيران لتتحول العديد من الشوارع والأزقة إلى محرقات تتصاعد منها النيران والأدخنة بشكل كثيف، ما نتج عنهأكمل القراءة »
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