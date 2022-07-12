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خاص

الاحتفال بـ”حليلو” فوضى مقننة

منذ دقيقة واحدة
احتفل سكان الجديدة، أول أمس (الأحد)، بعيد الأضحى الذي صادف هذه السنة ارتفاع موجة الحرارة، من جهة، وارتفاع أسعار الأضاحي من جهة ثانية.ولم تكد الشمس تتوسط السماء، حتى بدت النيران مستعرة في الباحات والأماكن الفارغة وبين العمارات، وبدأ شباب في مقتبل العمر يستقبلون رؤوس الخرفان وأرجلها لشيها، أي لفصل الصوفأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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