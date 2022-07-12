أخبار الصباح

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<"كوفيد" حجزت مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أول أمس (الأحد)، 8860 وحدة من الاختبارات السريعة لكشف فيروس "كوفيد 19"، أثناء تهريبها من أوربا إلى المغرب. وألقت الشرطة القضائية القبض على سائق سيارة مرقمة بالخارج، بعد وصوله إلى التراب الوطني على متن رحلة بحرية، وأخضع لأبحاث للكشف عن الجهاتأكمل القراءة »
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