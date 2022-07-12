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اذاعة وتلفزيون

الإذاعة الأمازيغية في حلة صيفية

منذ 21 ثانية
برمجة متنوعة إرضاء للمستمعين الناطقين بالتعابير الثلاثة أعد طاقم الإذاعة الأمازيغية خلال موسم الصيف الجاري شبكة برامج متنوعة يرمي من ورائها تحقيق مزيد من التواصل مع المستمعين وكذلك إرضاء أذواقهم المختلفة. وقال محمد عمود، رئيس قطاع إنتاج البرامج والبث للإذاعة الأمازيغية التابعة لباقة القنوات التلفزيونية والإذاعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ل”الصباح”، إنهأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية



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