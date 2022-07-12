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“أرخص بالدزينة” على “ديزني بلس”
أعلنت منصة “ديزني بلس” عن عرض فيلم “أرخص بالدزينة” الذي يدور حول أسرة مكونة من 12 فردا، ويستعرض المغامرات التي تتعرض لها العائلة، إلى جانب قصص تعكس العلاقات التي تجمع أفرادها وتفاصيل حياتهم العملية، وهو ما يُقدم بصبغة كوميدية. وكتبت عدد من المواقع الإلكترونية المختصة أن “أرخص بالدزينة”، ما زالأكمل القراءة »
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