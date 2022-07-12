الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “الحياة رمشة صغيرة هاربة، وعلينا أن نلقي عليها القبض ولا نتركها تذهب بيضاء، لأن كل بياض في الحياة هو عجز منا في التواصل مع الحياة”. قرقيبو كتبت الفنانة إيمان قرقيبو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لم أعد أحارب لشيء سوىأكمل القراءة »
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