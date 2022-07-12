مجتمع
طرق تحت “رحمة” منعشين
أحبط شرط أدرج في مشروع اتفاقية بين جماعة البيضاء وشركة البيضاء للتهيئة لإنجاز مشاريع طرقات بمقاطعة الحي الحسني، مخططا باستغلال هذا البرنامج من قبل منعشين عقاريين، وأصحاب تجزئات، تخترق هذه الطرق أراضيهم وعقاراتهم المهيأة للبناء. وأعاد موظفو الجماعة في الإدارة العامة للمصالح صياغة الاتفاقية، بناء على طلب من النائب الثانيأكمل القراءة »
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