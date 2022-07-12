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منذ 29 ثانية
< يتكرر عدد مرات تبول الأشخاص الأكبر سنا، غالبا، نتيجة تضخم غدة البروستات مع التقدم في السن. كما أنه من الشائع حدوث التبول المتكرر عند النساء الأكبر سنا  بسبب ضعف الأنسجة الداعمة للحوض بعد الولادة. <  يوصي الاختصاصيون بالامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين المدر للبول، والاهتمامأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية



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