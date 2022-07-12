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عمليات “هوليودية” بطنجة
حكايات لعمليات نفذتها عصابات متطورة استعملت فيها مسدسات وبنادق وأسلحة بيضاء مختلفة عاشت طنجة، خلال عشر سنوات الأخيرة، سلسلة من جرائم السطو على البنوك والوكالات التجارية، نفذتها عصابات بخطط متطورة على شاكلة الأفلام الهوليودية المثيرة، استعمل في بعضها المسدسات وبنادق الصيد والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها وأحجامها، ما أصبح يشكل قلقاأكمل القراءة »
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