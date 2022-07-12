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ملف الصباح

عمليات “هوليودية” بطنجة

منذ 27 ثانية
حكايات لعمليات نفذتها عصابات متطورة استعملت فيها مسدسات وبنادق وأسلحة بيضاء مختلفة عاشت طنجة، خلال عشر سنوات الأخيرة، سلسلة من جرائم السطو على البنوك والوكالات التجارية، نفذتها عصابات بخطط متطورة على شاكلة الأفلام الهوليودية المثيرة، استعمل في بعضها المسدسات وبنادق الصيد والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها وأحجامها، ما أصبح يشكل قلقاأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية



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