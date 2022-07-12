ملف عـــــــدالة
السطو على البنوك… التقاعس يشجع الجناة
كاميرات معطلة وحراس يشتغلون في الداخل وعمليات إجرامية تتكرر نهارا وليلا طفت على السطح من جديد جرائم السطو على الوكالات البنكية ونظيرتها المخصصة لتحويل الأموال وصرف العملات. ورغم تشابه الجرائم الأخيرة من حيث التنفيذ، وعدم ارتباطها بشبكات إجرامية منظمة، إلا أن تكرارها يطرح تساؤلات حول الحراسة الخاصة التي ينبغيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا