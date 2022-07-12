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27 فيلما في مهرجان الذاكرة المشتركة
الأعمال الفنية تعالج قضايا العدالة الانتقالية وعمليات السلام والمصالحة كشفت إدارة المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة للناظور عن الأفلام 27 التي ستتنافس على جوائز الدورة الحادية عشرة من المهرجان، التي ستنعقد بين 22 و 28 أكتوبر المقبل بالناظور. وذكرت إدارة المهرجان أن لجنة اختيار الأفلام المتنافسة، التي يترأسها المدير الفنيأكمل القراءة »
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