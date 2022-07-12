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“هدلعني” تقترب من 5 ملايين مشاهدة حققت أغنية “هدلعني” للنجم تامر حسني 4 ملايين و100 ألف مشاهدة في 24 ساعة فقط، وهي إحدى أغاني فيلمه الجديد “بحبك”، الذي بدأ عرضه بالقاعات السينمائية، كما تصدرت الأغنية تريند مصر رقم 1. وينافس تامر حسني في موسم عيد الأضحى بفيلم “بحبك”، من تأليفه وإخراجهأكمل القراءة »
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